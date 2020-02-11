قال خيرت بركات رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، إن القاهرة أكبر المحافظات فى عدد السكان بنحو 9.9 مليون نسمة بنسبة 9.9% من إجمالي عدد السكان، تليها الجيزة بـ9.1 مليون نسمة بنسبة 9.1%.

وأضاف بركات، في مؤتمر صحفي للإعلان عن وصول سكان مصر إلى 100 مليون نسمه، أن الشرقية 7.5 مليون نسمة بنسبة 7.5% ثم الدقهلية 6.8 مليون نسمة بنسبة 6.8% وأقلها محافظتي جنوب سيناء والوادي الجديد.

وانخفضت أعداد المواليد بنسبة 2.9% خلال عام 2019 لتبلغ 2.313.904 مولود مقابل 2,382,362 عام 2018 وبفارق 68458 مولود، كما انخفض أعداد الزيادة الطبيعية بنسبة 3.7% خلال عام 2019، لتبلغ 1,756,893 نسمة مقابل 1,822,054 نسمة عام 2018 وبفارق 65161 فرد.

وانخفض معدل الزيادة الطبيعية بنسبة 0.09% لتسجل 1.78 % عام 2019، مقابل 1.87 % عام 2018.

وتابع بركات أن القاهرة والجيزة أكبر المحافظات من حيث عدد المواليد خلال 2019، حيث بلغ عدد المواليد بهما 211.2 و200.3 ألف مولود على التوالي، بينما سجلت محافظتا بورسعيد والسويس أقل عدد مواليد بـ12.4 و15 ألف مولود على التوالي.

وكان أكبر معدل زيادة طبيعية فى محافظتي سوهاج 2.46%، أسيوط 2.38%، وأقلها محافظتي بورسعيد 1.03 % والقاهرة 1.23 %.