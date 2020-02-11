مصادر سورية تنفي مقتل عناصر من الجيش السوري في قصف تركي على إدلب

(د ب أ)

نفت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية مقتل أكثر مئة عنصر من الجيش السوري في قصف نفذته القوات التركية اليوم الاثنين على موقع للقوات الحكومية السورية في محافظة إدلب شمال غربي سورية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ):"ما أعلنته وزارة الدفاع التركية عن مقتل جنود سوريين اليوم في إدلب غير صحيح على الإطلاق، وذلك لتغطية مقتل جنوده وتدمير دبابة مدرعة في مطار تفتناز، بعد استهداف الجيش السوري من قبل الجيش التركي وفصائل المعارضة".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق اليوم عن قصف 115 هدفا للنظام السوري ،و تحييد 101 من عناصره "في إطار قواعد الاشتباك والدفاع المشروع عن النفس".

من جهة اخرى ، أكد قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " تعرض رتل عسكري تركي لاستهداف بالرشاشات قرب الفوج 46 على أطراف مدينة الاتارب في ريف حلب الغربي،ما أدى لإصابة عدد من الجنود الأتراك".

وكشف القائد العسكري بأن الساعات القادمة سوف تشهد انطلاق عملية عسكرية كبيرة لكل فصائل المعارضة وعلى كافة جبهات ريف حلب الجنوبي والغربي وريف إدلب".

هذا وقد دعا المنسق العام بين فصائل الثورة السورية عبد المنعم زين الدين كافة الفصائل والمقاتلين للتوجه إلى جبهات ريف حلب وإدلب.

وقال زين الدين في مقاطع صوتية بثت على مواقع التواصل الاجتماعي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منها " أدعو كافة المقاتلين الذين ذهبوا لتأمين عائلاتهم بالتوجه إلى جبهات ريف حلب وإدلب".