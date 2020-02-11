المحكمة العليا: الأستراليون الأصليون ليسوا أجانب ولا يمكن ترحيلهم

قضت المحكمة العليا الأسترالية، اليوم الثلاثاء، بأن السكان الأصليين يتمتعون بوضع خاص، وأنه بغض النظر عن مكان ولادتهم فإنه لا يمكن اعتبارهم "أجانب" بموجب الدستور، وهو قرار سوف يحد من صلاحيات الترحيل التي تملكها وزارة الشؤون الداخلية.

وأصدر قضاة أعلى محكمة في أستراليا الحكم بموافقة أربعة قضاة مقابل رفض ثلاثة قضاة ، بعد النظر في قضيتي اثنين من غير المواطنين الذين يواجهون الترحيل.

وتم إلغاء تأشيرات الإقامة الدائمة لكلا الرجلين، اللذين وصلا إلى أستراليا عندما كانا طفلين، في عام 2018 بعد أن تم سجنهما بسبب جرائم خطيرة منفصلة وغير مرتبطة بكونهما من السكان الأصليين.

ومع ذلك، فلكل منهما والد أسترالي ويُعرف بأنه من السكان الأصليين.

وقالت المحكمة في ملخص للحكم: "الأستراليون الأصليون لا يقعون تحت طائلة السلطة بموجب القوانين التي تتعلق بالأجانب ... حتى لو كان الأستراليون الأصليون يحملون جنسية أجنبية وليسوا من المواطنين الأستراليين".

ووفقا للحكم الصادر بموافقة أغلبية من قضاة المحكمة، فإن اختبار السكان الأصليين في أستراليا يتطلب "إثبات الانحدار البيولوجي من طائفة السكان الأصليين مع الاعتراف المتبادل بعضوية الشخص في مجموعة السكان الأصليين من جانب الشخص والشيوخ أو غيرهم من الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة التقليدية بين هؤلاء الناس".

وأضاف الحكم أن "الأستراليين من السكان الأصليين لهم صلة ثقافية وتاريخية وروحية خاصة مع أرض أستراليا، التي تعد أساسا لقوانينهم وعاداتهم التقليدية والتي يعترف بها القانون العام".

وعاش السكان الأصليون في القارة الأسترالية منذ أكثر من 60 ألف عام قبل وصول المستعمرين البريطانيين في عام 1788 .

وفي الوقت الحالي، فإنه من بين إجمالي عدد السكان البالغ 25 مليون نسمة، يمثل السكان الأصليون نسبة 3%، ويصنفون بالقرب من قاع جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.