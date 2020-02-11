يهود ألمانيا يحذرون من تكرار ما حدث في انتخابات تورينجن

(د ب أ)

حذر جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا، من تكرار ما حدث في انتخابات ولاية تورينجن في الأسبوع الماضي.

ووصف شوستر اختيار رئيس حكومة لولاية ألمانية بواسطة أوبفضل أصوات حزب البديل من أجل ألمانيا بأنه بمثابة "صدع في السد بالقطع".

كان تعاون تصويتي بين كتلتي حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي في ولاية تورينجن وحزب البديل من أجل ألمانيا قد أسهم في فوز توماس كمريش، السياسي في الحزب الديمقراطي الحر، على السياسي اليساري بودو راميلوف في الاقتراع الذي أجراه برلمان الولاية يوم الأربعاء الماضي.

وقوبل هذا الأمر بردود أفعال غاضبة وواسعة النطاق في كل أنحاء ألمانيا واضطر كمريش بعد أيام قليلة من الانتخابات من إعلان استقالته من منصبه كرئيس منتخب لحكومة تورينجن.

وقال شوستر خلال ندوة لنادي (راين-ماين) الاقتصادي اليوم الاثنين إنه كان من الممكن قبل أسبوع أن يجيب أي نائب من الحزب الديمقراطي الحر أو من الحزب المسيحي على احتمال حدوث مثل هذا الانتخاب بقول "أبدا".

وحذر شوستر من أن:" الشعبويين اليمينيين بدأوا في تقويض قيمنا الديمقراطية من الأطراف" مشيرا إلى أن هذا ما أمكن معايشته في تورينجن الأسبوع الماضي.

وطالب شوستر، الذي كان يتحدث في فرانكفورت في ندوة عن معاداة السامية في الماضي والحاضر بـ " بإغلاق بوابات الانهيار هذه".

وحذر شوستر أيضا من التحريض المعادي للسامية على وجه خاص في وسائل التواصل الاجتماعي وقال إن هذا التحريض صار من الممكن مطالعته " بكثرة مخيفة".

وقال شوستر إن الهجوم على المعبد اليهودي في مدينة هاله في العام الماضي " أظهر مدى تداعيات الكراهية على الإنترنت".