4 أسماء مرشحة لتعويض ديمبلي في برشلونة

يبحث برشلونة الإسباني، عن التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة، لتعويض غياب عثمان ديمبلي، جناح الفريق الكتالوني.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن النجم الفرنسي سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر، بعدما خضع لعملية جراحية ناجحة على مستوى أوتار الركبة القريبة من فخذه الأيمن في مدينة توروكو بفنلندا.

مدة الغياب ديمبلي ستمنح برشلونة الحق في طلب التعاقد مع مهاجم جديد من الاتحاد الإسباني خلال الفترة القادمة، بالرغم من انتهاء سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

ووفقا لـ «راديو كتالونيا»، فإن برشلونة لديه الحق في التعاقد مع مهاجم بشرطين، وهما أن يلعب في دوري الدرجة الأولى والثانية الإسباني أو لاعب حر، مشيرة إلى أن هناك 4 مرشحين لتعويض الدولي الفرنسي، في برشلونة.

** ويليان خوسيه

أبرز هذه الأسماء هي ويليان خوسيه مهاجم ريال سوسيداد، لكن الفريق الكتالوني لديه مشكلة مع سعر اللاعب المرتفع، حيث أن قيمة الشرط الجزائي في عقده تقدر بـ70 مليون يورو.

** أنخيل رودريجيز

الخيار الثاني وهو الأرخص، هو لاعب أنخيل رودريجيز، مهاجم خيتافي الإسباني، حيث يمكن أن تنتهي الصفقة مقابل 10 ملايين يورو.

** لوكاس بيريز

المرشح الثالث هو لوكاس بيريز لاعب نادي ألافيس، حيث أن النادي الأسباني مستعد لقبول عرضًا قيمته 20 مليون يورو، مقابل التخلي عن لاعبه لبرشلونة.

** لورين

خيار برشلونة الرابع، هو الإسباني لورين لاعب نادي ريال بيتيس، حيث أن النادي الأندلسي مستعد للتخلي عن لاعبه مقابل 30 مليون يورو.