كوني الفنلندية تواجه معركة قوية للفوز بصفقة شراء تيسنكروب إيليفيتورز الألمانية

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(د ب أ)

قالت مصادر مطلعة إن شركة "كوني أويي" الفنلندية تواجه معركة قوية للفوز بصفقة شراء قطاع صناعة المصاعد في مجموعة تيسنكروب الصناعية الألمانية العملاقة مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم عروض شراء القطاع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن ممثلي العمال وبعض المسؤولين في تيسنكروب أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من احتمالات خضوع صفقة بيع قطاع المصاعد إلى شركة كوني وشريكتها "سي.في.سي كابيتال بارتنرز" لعملية مراجعة طويلة ومعقدة من جانب سلطات مكافحة الاحتكار. كما تشعر مؤسسة تيسنكروب وهي مساهم رئيسي في مجموعة تيسنكروب بنفس المخاوف.

وذكرت بلومبرج أن هذا التردد جاء، رغم أن الكونسرتيوم الذي تقوده "كوني" قدم أعلى عرض لشراء تيسنكروب إيليفيتورز مقابل حوالي 17 مليار يورو (6ر18 مليار دولار.

وحددت تيسنكروب يوم 11 شباط/فبراير الحالي موعدا نهائيا لتقديم عروض الشراء حيث ستختار قائمة قصيرة للعروض المؤهلة تضم عرضين فقط من أجل اختيار واحد منهما.

وتسعى شركات هيل هاوس كابيتال الآسيوية للاستثمار وثري جي كابيتال البرازيلية التي اشتهرت بشراء حصص في شركات الأغذية الكبرى من كرافت إير وبيرجر كنج، إلى شراء تيسنكروب إيليفيتورز.

كانت مجموعة الصناعات المعدنية والهندسية الألمانية العملاقة "تيسنكروب" قد أعلنت في تموز/يوليو الماضي اعتزامها بيع حصة من أسهم شركة المصاعد.

يذكر أن شركة المصاعد تعتبر درة تاج "تيسنكروب" وتنتج المكونات المستخدمة في المصاعد والسلالم المتحركة وسلالم الرفع، ويمكن أن تصل قيمتها في حال الطرح العام الأولي لأسهمها إلى 15 مليار يورو بحسب تحليلات وكالة بلومبرج للأنباء.