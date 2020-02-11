دبلوماسيون لـ( د ب أ): إلغاء التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين خطة ترامب للسلام

(د ب أ)

قال العديد من الدبلوماسيين إنه تم إلغاء تصويت كان من المقرر أن يجريه مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدين خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط وذلك بعد ضغوط أمريكية.

وأضاف الدبلوماسيون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه كان من المقرر أن يصوت الأعضاء ال 15 في المجلس على نص مشروع القرار استجابة لخطاب موجه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

لكن يبدو أن مشروع القرار معلق الآن بعد حملة ضغط قامت بها الولايات المتحدة ، والتي قال دبلوماسيون إنها تضمنت دعوات من جاريد كوشنر ، صهر الرئيس ترامب وأحد مهندسي خطته للسلام في الشرق الأوسط ، إلى أعضاء مجلس الأمن .

وأشارت المصادر أيضًا إلى أن إقالة الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي مرتبط بالضغط الأمريكي على الحكومة التونسية.

وكانت وكالة الأنباء التونسية قد ذكرت بأنه تم إنهاء مهام مندوب تونس الدائم بالأمم المتحدة ومجلس الأمن المنصف البعتي الذي يشغل المنصب منذ ايلول/سبتمبر الماضي لغياب التنسيق والتشاور بينه وبين وزارة الخارجية من جهة وممثلي الدول العربية والإسلامية بالمنظمة الأممية من جهة ثانية.

وقامت كل من تونس وإندونيسيا ، وكلاهما عضوان في مجلس الأمن حاليًا ، بإعداد مشروع قرار الأمم المتحدة نيابة عن الفلسطينيين لإدانة خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط والدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس مع عباس.

وكان ترامب أعلن مؤخرا خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي تضمنت إعطاء إسرائيل السيطرة على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، وغور الأردن، ودعت في الوقت نفسه إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحات محدودة.