شاهد عيان: المتهم بذبح شاب فيصل ارتدى نقاب بهدف سرقة المحل

مصطفى بكر

قال أحد أقارب المجني عليه وشاهد عيان على واقعة قتل شاب فى منطقة فيصل للشروق ويدعى "أحمد اسماعيل" 33 عاما محامي إن الضحية يدعى "علي.بخيت" 19 عاما حاصل على دبلوم صنايع ويعمل في سنترال ملكهم وكانت هناك خلافات مادية بين المجني عليه والمتهم الذي يدعى "أيمن" 35 عاما بائع بسوق الثلاثاء أمام سنترال المجني عليه

وأضاف اسماعيل في الساعة 1 ظهر اليوم دخل المتهم الى محل الضحية وهو يرتدي "نقاب وجلابية" وانتظر خروج بعض الزبائن من المحل وقام بطعن المجني عليه في الرقبة وقفل باب المحل بغرض السرقة

وأشار اسماعيل ان أحد جيران المجني عليه في السنترال دخل لعمل كوب شاي داخل المحل وتفاجئ بشخص يرتدي نقاب ويبعثر في محتويات المحل حتى لاحظ صوت صراخ من الضحية "الحقوني بموت"

وتابع ان الأهالي قاموا باسعاف المجني عليه داخل "توك توك" الى مستشفى بولاق الدكرور وقال الضحية للأهالي " أيمن اللي بيفرش في السوق هو اللي قاتلني"

وأمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب لقى مصرعه ذبحا على يد بائع متجول بالأسواق بشارع أسواق العبد بفيصل جنوب الجيزة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة وتستمع النيابة الان الى شهود العيان الذى أكدوا ان المتهم دخل الى السنترال وهو يرتدي "نقاب وجلابية" وذبح المجني عليه ويدعى "على" عامل بالسنترال، كما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وانتقل فريق من نيابة حوادث الجيزة إلى مسرح جريمة لمعاينة جثة شخص لقي شخص مصرعه يعمل بسنترال؛ جراء مشاجرة بمنطقة فيصل، بسبب خلافات بينهم داخل سنترال بشارع أسواق العبد بمنطقة العشرين بالجيزة.

وتلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب مذبوح يعمل فى سنترال، على يد بائع بسبب خلافات سابقة وتمكنت قوات الأمن بالجيزة من ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.