مؤمن زكريا: لم أجد الدعم الذي أستحقه من الأهلي

قال مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، إنه لا يجد الدعم الذي يستحقه من النادي خلال الفترة الأخيرة، وذلك قبل لحظات قليلة من سفره إلى أمريكا في رحلة علاجية جديدة.

وأضاف مؤمن عبر قناة صدى البلد "أتوجه إلى أمريكا اليوم لإجراء فحص طبي في إحدى مستشفيات واشنطن، وأطالب الجماهير بأن تدعو لي، لقد تأخرت الرحلة بسبب إجراءات التأشيرة وارتباطات الأطباء المعالجين".

وتابع "أشكر تركي آل الشيخ، لم يتأخر عني، وأتمنى له الشفاء، لقد تواصل معي وحجز لي بالمستشفى".

وأشار "لقد تردد في الفترة الأخيرة بشأن أنني بحاجة لحقنة ثمنها مليوني دولار، هذا الكلام ليس صحيحا، ولا أعرف حقيقة مرضي".

وتابع "لم يعرف أحد أنني سوف أسافر اليوم، لم أتابع مباراة الأهلي والطلائع، لكن رأيت هدف عمرو السولية، لقد سجل هدفا عالميا، ويقدم أداء مميزا في المباريات الأخيرة، وأتمنى له التوفيق".

وبشأن تواصله مع لاعبي الأهلي في الفترة الأخيرة، رد مؤمن زكريا "نتجاوز هذا السؤال".

واستطرد "البعض يسأل عني بشكل عادي، لكن ليس بالطريقة أو الدرجة التي أستحقها، الظروف التي أمر بها، أنا بحاجة لمن يسأل عني لدعمي معنويا".

وأردف "لم أر الدعم المعنوي أو المادي الذي أستحقه مقارنة بما حققته للنادي الأهلي، أنا أهلاوي ووالدي أهلاوي، لا أريد التطرق لأمور تثير غضب الجماهير مني".

وواصل "الفترة الحالية كانت تستدعي تواجدي في مباراة النجم الساحلي، لأن زملائي بحاجة لي، توجهت بنفسي دون أن يطلب مني أحد".

أما بشأن ما تردد بتفكير إدارة الأهلي في فسخ التعاقد وتدبير النادي لقيمة التعاقد ومخاطبة وزارة الشباب والرياضة بشأن ذلك، رد اللاعب "لا تعليق"

وأتم تصريحاته "الأهلي تنتظره مباريات صعبة هذا الشهر، أتمنى لزملائي التوفيق، وأرجو أن تدعو الجماهير لي، وأتطلع للتواجد وسطهم مجددا".