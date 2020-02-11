حزب محلي يقترب من هزيمة الحزب الحاكم في الهند في انتخابات بالعاصمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يقترب حزب محلي، مهتم بتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، من العودة للسلطة بالعاصمة الهندية نيودلهي اليوم الثلاثاء، عقب أن أشارت نتائج شبه نهائية لفوزه في انتخابات محلية.

وتعتبر الانتخابات مؤشرا على شعبية رئيس الوزراء ناريندار مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا، الذي تشمل سياسته قانون مواطنة جديدة يستثني المسلمين.

وبعد اكتمال فرز معظم الأصوات في نيودلهي، قالت اللجنة الانتخابية إن حزب آم آدامي ( المواطن العادي) فاز بـ 63 مقعدا من بين الـ 70 مقعدا بمجلس المدينة.

وقال زعيم الحزب ارفيند كجروال لأنصاره في دلهي "إنه انتصار لمواطني دلهي الذين يعتبرونني ابنهم" مضيفا" هذا الفوز يمثل سياسة جديدة للعمل".

وجاء حزب بهاراتيا جاناتا في المرتبة الثانية، حيث فاز بنحو سبعة مقاغد فقط، في حين أخفق حزب المؤتمر الوطني الهندي في الفوز بأي مقاعد.

وتقترب هذه النتائج من تكرار نتائج انتخابات 2015، عندما فاز حزب آم آدامي بـ 67 مقعدا وحزب بهاراتيا جاناتا بثلاث مقاعد.