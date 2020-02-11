الناشط جوشوا وونج يستورد 100 ألف كمامة لمواجهة كورونا في هونج كونج

استورد الناشط المطالب بالديمقراطية في هونج كونج جوشوا وونج وحزبه ديموسيستو 100 ألف كمامة للمدينة، التي تعرضت حكومتها للانتقادات لإخفاقها في زيادة المعروض من الكمامات في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وكتب وونج تغريدة قال فيها إنه سوف يتم توزيع الكمامات على مسؤولي مجالس المناطق الذين سوف يقومون بتوزيعها على الأفراد الأقل دخلا والأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن ومن يعملون في تنظيف الشوارع.

وأضاف: "هذا لم يكن ليحدث لولا مساعدة الجماعات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج في الخارج والمواطنين أصحاب القلوب الطيبة الذين يعيشون في الخارج".

وتواجه هونج كونج نقصا في الكمامات منذ منتصف يناير الماضي، عندما بدأت المخاوف بشأن حدة الفيروس تتزايد. وامتدت طوابير تشمل أكثر من ألف شخص، وقفوا لساعات وفي بعض الحالات قضوا ليلتهم، أمام الصيدليات التي سوف تتلقى شحنات الكمامات.

وحذر الطبيب ارسينا ما، رئيس رابطة أطباء هونج كونج في وقت سابق من اليوم من أن الكمامات ربما تنفد من المستشفيات في حال لم تتلق المدينة إمدادات منها قبل نهاية الشهر.