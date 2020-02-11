الإمارات تعتزم بناء أول معهد موريتاني للفنون

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(د ب أ)

وقعت موريتانيا والإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين في نواكشوط مذكرة تفاهم تلتزم بمقتضاها أبو ظبي بتشييد أول معهد للفنون بموريتانيا.

وقام وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد ولد قابر ورئيس مجلس إدارة شركة السلام القابضة الإماراتية محمد بن ناصر بن وزن القحطاني بالتوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بتشييد المعهد الموريتاني للفنون.

ويهدف المعهد إلى رد الاعتبار ونفض الغبار عن الفنون الموريتانية وإنقاذها من الضياع عبر حفظها وتثمينها.

وقال وزير الثقافة الموريتاني إن تشييد هذه المعلمة الثقافية والفنية من شأنه أن تشكل نقلة نوعية في مجال الثقافة والفنون في بلاده.

من جانبه،أثنى عبد القادر عبد الرحمن الخبير عضو مجلس إدارة شركة السلام القابضة على جو الانفتاح التنموي الذي تشهده موريتانيا، مؤكدا أن هذ المشروع جاء ليعزز تنمية وتطوير العلاقات الثقافية والفنية بين الوزارة والشركة.

ويأتي توقيع المذكرة بعد أيام من زيارة الرئيس الموريتاني للإمارات أعلنت خلالها أبوظبي تخصيص ملياري دولار لتمويل مشروعات تنموية واستثمارية في موريتانيا وتقديم قروض ميسرة.