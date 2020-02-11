ذكرت صحيفة الجارديان، أن أشخاصًا يحملون فيروس كورونا يمكنهم نشره على مدى أوسع من أشخاص آخرين مصابين به، وهم من يُطلق عليهم "الموزعون الفائقون لكورونا".

يوجد عدد من النظريات في هذا الصدد، ولكن لا توجد إجابة محددة، فالبعض يتكهن بأن الأمر يتعلق بالجهاز المناعي للمصاب، الذي قد لا يكون جيدًا في قمع الفيروس أو قد يكون جيدًا لدرجة أنهم لا يشعرون بالأعراض نفسها.

كما يُحتمل أن يكون سببها عوامل أخرى مثل أن يكون الشخص مصاب بجرعة أعلى من الفيروس أو تلقيه الإصابة من أكثر من مريض، لكن الشيء الوحيد المؤكد، هو أنه من المستحيل معرفة من سيكون موزعًا فائقًا للمرض.

وبحسب الصحيفة، تم لأول مرة توثيق حالة الناشرين الخارقين أو الموزعين الفائقين للمرض في أوائل القرن العشرين، عندما أصابت امرأة 51 شخصًا بالتيفود، على الرغم من أنها لم تظهر عليها أية أعراض، وعندما أصاب طالب في مدرسة ثانوية في فنلندا 22 آخرين بالحصبة في عام 1998، على الرغم من تلقيح ثمانية منهم.

فيما يُعتقد أن شخصين قد أصابوا 50 آخرين بالإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 1995، أما فيما يتعلق بوباء سارس 2002-2003، لم يكن معظم الناس معديين للغاية، ولكن يبدو أن عددًا قليلًا من الناشرين الفائقين في سنغافورة نقل كل منهم الفيروس إلى 10 أشخاص.

يأتي ذلك فيما أصيب 43132 شخصًا في جميع أنحاء العالم بالفيروس كورونا، وتوفي 1018 آخرين، منذ اكتشافه في سوق لبيع المأكولات البحرية والبرية في مدينة ووهان الصينية، ويعتقد العلماء أن سببه الخفافيش المباعة في هذا السوق.