التموين: لا وقف للبطاقة في حالة عدم تسجيل رقم الهاتف المحمول

قال هاني العراقي، المنسق الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تسجيل رقم الهاتف المحمول لأصحاب البطاقات التموينية يأتي في إطار تحديث البيانات، نافيًا وقف البطاقة في حالة عدم ترك رقم الهاتف.

وأضاف خلال اتصال هاتفي لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن تسجيل رقم الهاتف يتم من خلال موقع دعم مصر، موضحًا أن الإجراءات تتمثل في وضع المواطن الرقم التمويني، والرقم القومي المكون من 14 رقمًا، واسم صاحب البطاقة، واسم المحافظة.

وأشار المنسق الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه في حالة عدم امتلاك صاحب البطاقة رقم هاتف محمول؛ فمن الممكن تسجيل رقم أحد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة.

وعن الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود حشرات في المجمعات الاستهلاكية، أوضح أن الفيديوهات قديمة وليست جديدة، مؤكدًا أن السلع التموينية ذات جودة جيدة، وحصول المواطن على كافة السلع من خلال البطاقة دون أي شكوى.

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأحد قبل الماضي، تحديثًا جديدًا على بطاقات التموين يستهدف إضافة رقم الهاتف المحمول لكل بطاقه موجودة في قاعدة البيانات.