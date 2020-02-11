قاض أمريكي يوافق على صفقة اندماج شركتي الاتصالات تي موبايل وسبرنت

وافق قاض أمريكي اليوم الثلاثاء، على صفقة استحواذ شركة الهاتف المحمول الأمريكية تي موبايل على منافستها سبرنت في خطوة ستؤدي إلى اندماج ثالث ورابع أكبر شركتين للهاتف المحمول في الولايات المتحدة وقيام كيان جديد يتحدى سيطرة أكبر شركتين للمحمول في السوق.

وقال القاضي فيكتور ماريرو إن الصفقة التي بلغت قيمتها 26 مليار دولار عند عقدها في 2018 لن تؤدي إلى تراجع المنافسة في السوق الأمريكية، رافضا حجج أكثر من 10 ولايات أمريكية تريد عرقلة الصفقة باعتبارها ضارة بالمنافسة.

كان المدعون العموم في عدة ولايات أمريكية قد لجأوا إلى القضاء لإلغاء الصفقة بعد موافقة وزارة العدل وهيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية عليها في العام الماضي. وبدأت المحكمة نظر القضية في نيويورك في ديسمبر الماضي.

وكتب القاضي في حكمه أن "تي موبايل أعادت تقديم نفسها خلال العقد الماضي باعتبارها محفزا أجبرت أكبر شركتين في السوق على القيام بالكثير من التغييرات التي صبت في صالح العملاء".

ستؤدي الصفقة إلى إقامة كيان جديد عملاق باسم تي موبايل، ينافس أكبر شركتين وهما "أيه تي أند تي" وفيرزون.

من ناحيته قال جون ليجير الرئيس التنفيذي لشركة تي موبايل "اليوم كان انتصارا ضخما لهذا الاندماج... شبكة الجيل الخامس للاتصالات الواسعة والعميقة التي ستوفرها شركتنا المشتركة، ستكون قادرة على إحداث التغيير في عالم الاتصالات اللاسلكية وما وراءه".

كانت تي موبايل وسبرنت قد وافقتا على بيع أجزاء من أنشطتهما إلى شركة الأقمار الصناعية "دش" للحصول على موافقة الحكومة على صفقة الاندماج لضمان عدم تأثيرها سلبيا على مستوى المنافسة.