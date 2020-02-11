البحث عن قارب مهاجرين ثالث بعد إنقاذ 119 مهاجرا قبالة جنوب إسبانيا

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات تقوم بالبحث عن قارب ثالث على متنه مايقدر بنحو 67 شخصا، يعتقد أنه أبحر من المغرب مع قاربين آخرين، جرى إنقاذ 119 مهاجرا من على متنهما أمس الاثنين.

وقالت منظمة الصليب الاحمر في تغريدة على موقع تويتر إنه جرى إنقاذ 119 مهاجرا، كانوا على متن القاربين، قبالة جنوب الساحل الإسباني، ونقلهم لبر الأمان لميناء ملقة. واستقبلهم فريق تابع للمنظمة في الميناء.

وتستخدم خدمة الانقاذ البحري الإسباني طائرة ومعدات أخرى للبحث عن القارب الثالث.

وذكرت خدمة الانقاذ أن جميع المهاجرين جاءوامن أفريقيا جنوب الصحراء، وإن حالتهم الصحية جيدة.

يشار إلى أن المهاجرين يسافرون ،مرارا وتكرارا، من المغرب عبر غرب البحر المتوسط للوصول للساحل الإسباني.