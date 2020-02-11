محمود عباس لمجلس الأمن: جئنا لنطالب بالسلام العادل فقط

استهل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلمته في مجلس الأمن، قائلًا: «السلام عليكم جئتكم من قبل 13 مليون فلسطيني لنطالب بالسلام العادل فقط، لا أكثر ولا أقل».

وقال «أبو مازن»، خلال كلمة له في مجلس الأمن لبحث خطة السلام الأمريكية، مساء الثلاثاء، «جئتكم للتأكيد على الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأمريكية الإسرائيلية»، لافتًا إلى أنه جاء مدعومًا بنتائج جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، التي خلصت إلى الرفض القاطع للصفقة.

وأشار إلى أن الرفض الواسع للصفقة بسبب ما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدًا أنها ألغت قانونية الشعب الفلسطيني في حقه المشروع في نيل استقلاله في بلده، وشرعت ما هو غير قانوني بالاستيطان وضم للأراضي الفلسطينية.

ويبحث مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.