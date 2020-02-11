روسيا: الإفراج عن عضوات فرقة «بوسي ريوت» بعد اعتقالهن خلال جلسة تصوير

أطلقت السلطات الروسية سراح 13 من عضوات فرقة بوسي ريوت الاستعراضية المعارضة بعد اعتقالهن لفترة خلال جلسة تصوير في مدينة سان بطرسبرج، وذلك وفقا لتغريدة لواحدة من أعضاء الفرقة.

ونشرت ناديجدا أندرييفنا تولوكونيكوفا (ناديا تولوكنو) مقطع فيديو على موقع تويتر اليوم الثلاثاء يظهر المجموعة بعد إطلاق سراحهن في سان بطرسبرج، مع كلمة "حرية".

وقالت تولوكونيكوفا في تغريدات سابقة إنها كانت واحدة من 13 عضوا خلال جلسة تصوير أمس الاثنين. ولم يتضح بعد سبب الإجراء الذي قامت به الشرطة.

وداهمت الشرطة أول أمس الأحد المكان الذى كانت تقوم فيه الفرقة بتصوير فيديو موسيقي لأغنية تحمل اسم "غضب" وأجبرتهن على وقف التصوير، حسبما قالت تولوكونيكوفا.

وأضافت تولوكونيكوفا أن الشرطة اتهمت الفرقة بتصوير "فيديو غير قانوني يروج للشذوذ الجنسي".