 فيديو.. الآلاف يتظاهرون في رام الله تنديدا بخطة السلام الأمريكية - بوابة الشروق
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فيديو.. الآلاف يتظاهرون في رام الله تنديدا بخطة السلام الأمريكية

هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 8:06 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 8:06 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تظاهر آلاف الفلسطينيين في ساحة المنارة في رام الله تنديدًا بالخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات تدين الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعمًا للقيادة الفلسطينية التي تحاول حشد التأييد في مجلس الأمن والأمم المتحدة لمناهضة الخطة.

وألقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خطاباً أمام مجلس الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة عقدها المجلس من أجل؛ بحث خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 


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