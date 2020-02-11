رئيس جهاز الإحصاء يقترح إنشاء مجلس أعلى للسكان تحت إشراف السيسي

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن «حملات تنظيم الأسرة عادت ولكن ليست بنفس القوة السابقة»، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية لا تتعلق بتنظيم الأسرة فقط.

وأضاف بركات في اتصال هاتفي لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن «حل مشكلة الزيادة يرتبط بأمور متشابكة منها؛ التعليم والصحة والأمية»، لافتًا إلى «بذل الدولة مجهود في اتجاه تنظيم الأسرة لكنه غير كاف»، وفقًا لقوله.

وأوضح أن زيادة المواليد خلال الخمس سنوات الأخيرة بدأت في الانخفاض، ذاكرًا أن الجهاز يهدف بالوصول بمعدل الخصوبة للمرأة المصرية إلى 2.1 مولود لكل سيدة، بدلًا عن المعدل الحالي البالغ 3.5 مولود.

وأشار إلى أن الوصول لهذا الهدف يحتاج إلى توصيات وحلول غير تقليدية، مقترحًا إنشاء مجلس أعلى للسكان تحت إشراف

الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعادة تشكيل المجلس ليشمل الجهات المعنية في الدولة كافة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون نسمة.