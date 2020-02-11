عاصفة «زابينه» تكبد شركات التأمين بألمانيا 700 مليون يورو

أشارت تقديرات شركة (ايون) المتخصصة في الوساطة التأمينية إلى أن شركات التأمين في ألمانيا ستتحمل تكاليف تتراوح بين 500 إلى 700 مليون يورو لتعويض العملاء الذين تضررت ممتلكاتهم من إعصار "زابينه".

وأوضحت الشركة التي يقع مقرها في هامبورج أن ما حال دون أن تكون التكاليف أكبر من ذلك هو القرار الذي اتخذته شركة السكك الحديدية (دويتشه بنك) في الوقت المناسب بتعليق حركة قطارات المسافات الطويلة وكذلك قرار شركة لوفتهانزا وشركة يورووينجز بتعليق حركة التشغيل في المناطق الواقعة على السواحل.

وضرب إعصار "زابينه" ألمانيا منذ أول أمس الأحد وتركزت أضراره الكبيرة في جنوب البلاد وفقا لما أعلنته السلطات.

كان إعصار "فريدريكه" قد ضرب البلاد قبل أكثر من عامين وتسبب في أضراب بقيمة نحو 900 مليون يورو.

وحسب البيانات الصادرة عن رابطة شركات التأمين، فإن أضرار إعصار " فريدريكه" كانت الأكبر منذ عام 1997، باستثناء أعاصير "لوتار" عام 1999 و"يانيت" عام 2002 و"كيريل" عام 2007.