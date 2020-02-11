بعد أيام من إعلان الصين عن الوصول لعلاج جديد لفيروس كورونا القاتل المتفشي في البلاد، أعلنت السلطات الصينية، أمس الاثنين، عن تعافي حوالي 3300 مريض مصاب بفيروس كورونا الجديد، خرجوا من المستشفى بعد شفائهم حتى نهاية أول أمس الأحد.

ووفقا لوكالة «شينخوا» الصينية الرسمية، قالت لجنة الصحة الوطنية، في تقريرها اليومي، إن 632 شخصًا خرجوا أول أمس، من المستشفى بعد شفائهم، من بينهم 356 في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء، ليصل عدد المرضى الذين تم شفاءهم لـ3281 مريضا.

وفي الوقت نفسه، وصلت عدد ضحايا الوباء إلى 908 شخص، وعدد المصابين إلى 40171 حالة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، في 31 منطقة على مستوى الصين، وسط محاولات مكثفة من العلماء في جميع أنحاء العالم تطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد.

ومنذ ظهور الفيروس الجديد قبل حوالي شهر ونصف مدينة ووهان الصينية، بؤرة الوباء، وهو يواصل التفشي في الصين وخارجها، حتى وصل إلى أكثر من 37 دولة حول العالم، وسط ذعر وخوف عالمي من تفاقم الأزمة في الدول.

وكان تلفزيون الصين المركزي، قد أعلن عن توصل فريق بحثي من جامعة جيجيانج الصينية، إلى "دواء فعال وحاسم" لمكافحة فيروس كورونا، وقد نجحوا في التجربة على البشر شرق البلاد، قبل أن ينتقلوا إلى مدينة ووهان لتوسيع رقعة استخدام الدواء الجديد في مكافحة كورونا.

وبالرغم من إعلان الصين عن التوصل للقاح، الذي يعمل كدواء فعال لمكافحة فيروس كورونا، إلا أن حصيلة ضحايا الفيروس ما زالت في تزايد مستمر وكبير، لذلك تستمر الجهود المبذولة لتطوير لقاح للفيروس الجديد.