أظهرت بيانات إدارة الجمارك الكورية الجنوبية الصادرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي بقوة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل الأداء القوي لصادرات السيارات وأشباه الموصلات.

وذكرت إدارة الجمارك أن قيمة الصادرات خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي بلغت 7ر10 مليار دولار مقابل 38ر4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن صادرات السيارات زادت خلال الثلث الأول من فبراير الجاري بنسبة 5ر114% سنويا، في حين زادت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 8ر37% خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه تراجع متوسط الصادرات اليومي خلال الفترة نفسها، بعد حساب اختلاف عدد أيام العمل بنسبة 2ر3% مقارنة بالأيام العشرة من فبراير من العام الماضي.

وزادت صاردات كوريا الجنوبية إلى الصين خلال أول عشرة أيام من فبراير الحالي بنسبة 36% في حين زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1ر68%.

في الوقت نفسه زادت واردات كوريا الجنوبية خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 23% سنويا إلى 12 مليار دولار.

كان معدل نمو صادرات كوريا الجنوبية خلال يناير الماضي قد تراجع عن المتوقع ليستمر التراجع للشهر الرابع عشر على التوالي بسبب ضعف الطلب على الرقائق الإلكترونية.

يذكر أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت بنسبة 3ر10% خلال العام الماضي ككل، متضررة من تراجع الطلب على الرقائق الإلكترونية مع تداعيات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.