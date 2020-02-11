توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة جنوب سيناء؛ لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتأتي زيارة الوزيرة في إطار المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتي بدأت في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، إنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من مستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، كما تعقد اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة؛ للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

يُشار إلى بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى، وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء»، وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.