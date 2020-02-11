الجيش التايلاندي يتعهد بإجراء تعديلات في قواعد الجيش بعد حادث إطلاق النار

تعهد قائد الجيش التايلاندي أبيرات كونجسومبونج، بإجراء تعديلات في القواعد المتعلقة بالجيش، وذلك عقب أن أطلق جندي، شعر بأنه تعرض للخداع من جانب قائده، النار عشوائيا مما أسفر عن مقتل 29 شخصا.

وقال أبيرات في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الجيش سوف يفتح قناة لكي يتمكن الجنود من تقديم شكاوى بحق قادتهم، وذلك بعد وقوع حادث إطلاق النار الأكثر دموية، الذي أسفر عن إصابة 58 شخصا آخرين.

وكان منفذ إطلاق النار، ويدعى السيرجنت جاكرابانث توما، قد قام بإطلاق النار على جنود وأفراد شرطة ومدنيين عقب أن سرق أسلحة ثقيلة من قاعدة عسكرية بإقليم ناخون راتشاسيما بشمال شرق البلاد.

وقامت الشرطة بقتله أمس الأول الأحد في مركز للتسوق، تحصن داخله لساعات. وكان إطلاق النار قد بدأ مساء السبت الماضي بعدما قتل توما قائده وأم زوجته.

وأضاف أبيرات: "دافع المسلح في هذه القضية هو أنه لم يحظ بمعاملة جيدة من قائده وأقاربه"، موضحا: "تم عقد اتفاق بشأن أرض، ولم يتم الإيفاء بشروط الاتفاق المتعلقة بالأموال، خرق العقد أدى لوقوع الحادث وقتل الطرف الآخر".