تقرير: دايملر الألمانية تكشف تفاصيل خطة خفض النفقات غدا

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ذكر تقرير صحفي اليوم الاثنين أن مجموعة دايملر الألمانية العملاقة لصناعة السيارات تعتزم الكشف عن تفاصيل خطة خفض النفقات التي طال انتظارها والتي ستتضمن شطبا لآلاف الوظائف.

كانت دايملر التي تنتج سيارات مرسيدس بنز الفارهة، قد ذكرت العام الماضي أنها تعتزم شطب أكثر من 10 آلاف وظيفة في مختلف أنحاء العالم لخفض تكاليف العمالة بمقدار 4ر1 مليار يورو (5ر1 مليار دولار).

وذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أن الشركة ستعلن غدا شطب ما يصل إلى 15 ألف وظيفة. وارتفع سعر سهم دايملر خلال تعاملات اليوم بنحو 1% بعد الكشف عن هذه المعلومات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس التنفيذي لدايملر، أولا كالينوس يتعرض لضغوط مكثفة من أجل الكشف عن استراتيجيته لاستعادة هامش أرباح الشركة والذي تقلص نتيجة ارتفاع تكاليف التصنيع ونفقات علاج مشكلة عوادم السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) والتي وصلت إلى 5ر1 مليار يورو بحسب ما كشفت عنه دايملر في الشهر الماضي.

وفي حين حققت دايملر العام الماضي مبيعات قياسية مع طرز مثل "الفئة إس" الصالون و"جي.إل.إي" متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي، فإن أرباحها جاءت أقل من مستوى أرباح الشركات التي تبيع سيارات أقل سعرا.

كانت "دايملر" الألمانية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عزمها إنهاء إنتاج سيارات مرسيدس بنز من الفئة إكس في حزيران/يونيو المقبل.

ويُجرى تصنيع طراز الفئة إكس، الذي أطلق في عام 2017، حاليا في برشلونة بالتعاون مع رينو-نيسان، التي تنتج أيضا شاحنتها نافارا بيك أب في المصنع بالمدينة الإسبانية.

ولم يبدأ الإنتاج في موقع دايملر الثاني المخطط له في الأرجنتين بعد. وقيل إن هذا يرجع إلى توقعات الأسعار للعملاء من أمريكا اللاتينية، والتي لم تكن قابلة للتطبيق اقتصاديا.

وكان ماركوس برايتشفيرت، رئيس قسم الشاحنات الصغيرة لمرسيدس بنز، قد اعترف بالفعل العام الماضي بأن الفئة إكس، المراد لها أن تكون منتجا مخصصا لأسواق معينة، لم يكن أداؤها كما كان متوقعا.

وكان تم بيع نحو 15300 سيارة من الفئة إكس على مدار عام2019 ، وهو العام الذي تسبب في خسائر فادحة في قسم الشاحنات الصغيرة لسيارات دايملر الفاخرة.