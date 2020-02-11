الجيش الموريتاني يضيق الخناق على المنقبين عن الذهب في شمال البلاد

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(د ب أ)

اعتقل الجيش الموريتاني اليوم الاثنين العشرات من المنقبين عن الذهب وقرر إحالتهم إلى القضاء بتهمة " تعمد دخول منطقة عسكرية محظورة وانتهاك التعليمات العسكرية".

وقالت مصادر عسكرية في الشمال الموريتاني بولاية "تيرس زمور" قرب الحدود مع الجزائر إن المنقبين كانوا يستقلون عدة سيارات رباعية الدفع ورفضوا الانصياع لأوامر الجيش بالتوقف وتمادوا في التنقيب عن الذهب في منطقة عسكرية مغلقة .

وكان المنقبون قد تسللوا منذ أيام لمنطقة " الشكات" المغلقة قادمين من " قلب أندور" الغنية بالذهب لكن الجيش أوقفهم بعد مطاردة .

وتحدث أحيانا مطاردات وعمليات أمنية يقوم بها الجيش الموريتاني في هذه المنطقة ضد مهربي المخدرات وتجار الأسلحة والعناصر المشتبه بانتمائها للجماعات الإرهابية.

يذكر أن السلطات الموريتانية سمحت بالتنقيب اليدوي عن الذهب منذ 2016 في مناطق بشمال البلاد حيث يعتقد بوجود معادن منها الذهب والحديد والفوسفات والزنك والكوبلت واليورانيوم.