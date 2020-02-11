محافظ بورسعيد يتفقد سيارات ومعدات نظافة بعد رفع كفاءتها

قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إننا نسعى دائمًا إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم؛ لتتواكب مع حجم المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها المحافظة.

وأضاف الغضبان، خلال جولته التفقدية اليوم الثلاثاء، لعدد من السيارات ومعدات النظافة التي تم صيانتها ورفع كفاءتها لتدخل الخدمة الفترة المقبلة - أن تلك الخطوة تأتي ضمن سياسة المحافظة للاستغلال الأمثل لكافة المعدات والسيارات في مجال الخدمات وإصلاحها وصيانتها؛ لتكون إضافة جديدة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأشاد بجهود القائمين على تلك المنظومة الذين نجحوا في تحويل السيارات والمعدات المعطلة والمتهالكة إلى معدات ستكون إضافة كبيرة بمنظومة الخدمات التي تعمل المحافظة على الارتقاء بها، مشيرًا إلى أن السيارات والمعدات التي تم رفع كفاءتها تشمل 12 سيارة (8 سيارات قلاب - سيارة جامبو - 2 دوبل كابينة ولودر).