استأنف مجلس النواب، منذ قليل، جلساته العامة، بمساءلة الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بقائمة من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة عن ملفات عدة.

وبدأت الجلسة متأخرة عن موعدها الذي كان مقررا في الثانية عشرة ظهرا، بنحو ساعتين، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المقرر.

أول الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة، طلبات إحاطة من 14 نائبا، عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وكذلك عن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج.

كما ينظر المجلس في الجلسة نفسها، طلب مناقشة عامة، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل المزارع المتمثلة في انخفاض أسعار المحاصيل مقارنة بتكاليف الإنتاج المرتفعة من أسمدة ومبيدات وأيدي عاملة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وثالث حول سياسة الحكومة بشأن شراء وتسويق محصول القطن، كما تشمل طلبات المناقشة العامة سؤال الحكومة عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة القطن وتطوير مصانع الغزل والنسيج وزيادة خطوط الإنتاج بها والحفاظ على أصولها والعمالة بها.

وتشمل موضوعات طلبات المناقشة العامة كذلك، تساؤلات حول سياسة الحكومة بشأن «الحفاظ على جودة القطن المصري» و«الاستفادة من المياه الجوفية بالوادي الجديد لزراعة القمح»، و«الاهتمام بمحصول قصب السكر وتحديد سعر عادل للطن» و«دعم الفلاح لتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار تتناسب وتكاليف الإنتاج» و«تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية من خلال إعادة النظر في الدورة الزراعية وحل مشاكل الفلاح المتعددة» و«وضع سعر عادل لمحصول القطن يراعي التكاليف الباهظة لزراعته».

ومن ضمن الأدوات الرقابية التي تشهدها الجلسة، طلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، بالإضافة إلى طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وقائمة طويلة من طلبات المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن تنمية الثروة السمكية وتحسين أحوال الصيادين، وحماية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

ولم يخل جدول الأعمال أيضا من طلبات إحاطة وسؤالين وطلب مناقشة عامة عن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضي الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وعن تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وطلبات إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعي الأرز بأراضي لا تصلح إلا لزراعته، وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة عن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وطلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية، وطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن إجراءات الوزارة بشأن تطوير المجازر ورفع كفائتها.

كما أدرج المجلس سؤالا عن دور الشركات والمشروعات التابعة للوزارة ومدى جدواها، وآخر عن الإجراءات التي تم اتخاذها الوزارة للقضاء على الذباب الذي انتشر مؤخرا بجميع أنحاء الجمهورية.