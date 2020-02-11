إيرلندا الشمالية تستعد لأول زواج مثليين في تاريخها

من المقرر أن تعقد شابتان قرانهما في إيرلندا الشمالية، اليوم الثلاثاء، في أول زواج للمثليين تشهده البلاد، حيث وصف حقوقيون الزواج بـ"اللحظة التاريخية".

وتعتزم روبن بيبولز البالغة من العمر 26عاما وشارني إدوارد البالغة من العمر 27 عاما الإدلاء ببيان عام والسماح للمصورين بالتقاط الصور لهما عقب الزفاف، الذي أصبح ممكنا عقب أن قننت إيرلندا الشمالية زواج المثليين في أكتوبر الماضي على الرغم من معارضة سياسيين محليين وشخصيات دينية.

وهنأ وزير المالية كونور مورفي بيبولز وإدوارد على زواجها.

وقال مورفي، الذي يمثل حزب شين فين اليساري" اليوم يمثل حدثا تاريخيا للمساواة، حيث يمكن للمثليين لأول مرة الزواج".