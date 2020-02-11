أمير الكويت ورئيس وزراء كندا يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، مستجدات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، ولاسيما المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.

واستعرض الجانبان – خلال اللقاء الذي أقيم في قصر بيان، بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح – العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتنميتها على كافة الأصعدة، بما يسهم في تطوير وتعزيز العلاقات التي تجمعهما في شتى المجالات.

كما بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم، مع رئيس مجلس النواب الرعاقي محمد ريكان الحلبوسي، والوفد المرافق له، تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين؛ وذلك بحضور رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم.