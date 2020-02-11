نائب عراقي: ضوء سياسي أخضر لرئيس الوزراء المكلف

أكدت قوى سياسية عدة في العراق منح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي "ضوءا أخضر" يكفل له حرية اختيار وزرائه باستقلالية وبدون ضغوط حزبية.

ويقول النائب في البرلمان العراقي علي العبودي إن هناك نوايا سلمية لبعض القوى السياسية في منح رئيس الوزراء المكلف مساحة واسعة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأضاف العبودي في تصريحات لصحيفة" الصباح" - الصادرة اليوم الثلاثاء أن "هـنـاك نوايا سلمية لبعض القوى السياسية في منح رئـيـس الـوزراء المـكـلـف مـساحة واسـعـة من العمل وعدم تبني الثقافات التي فيها نوع من /الشيطنة/ كأن يكون الوزير لك والوزارة لنا".

وتابع "هـنـاك اجـتـمـاعـات متكررة لـرئـيـس الـــوزراء المـكـلـف مـع قــادة الـقـوى السياسية والنواب الذين وقعوا له للتوصل إلى شخصيات يمكن أن تشكل الكابينة الحكومية".

وأوضح العبودي"بالمجمل نحتاج الى حسن النية لمعالجة المـلـفـات، وفــاء لدماء الــشــهــداء الــذيــن ســقــطــوا فــي ســاحــات الـتـظـاهـر والمــصــابــين مـمـا يـحـتـم علينا ان نقف خلف رئـيـس الـــوزراء وأن إلا نتبع الآليات نفسها التي جرى العمل عليها في السابق".

وأضاف النائب العراقي "إنــنــا نـحـتـاج فــي الــوقــت الــحــالــي إلى رجــــالات دولـــة ولــيــس إلـــى مــن يـتـسـبـب بتفاقم الأزمة خصوصاً نحن نتحدث عن مرحلة انتقاليةّ".

وتابع "إننا نفضل أن تكون ثقافة /نحن/ هـي السائدة وتغييب ثقافة الــ /أنــا/ لكي ننطلق بالبلد إلى الأمـام، ونوصل رسالة الــى الـجـمـهـور بــأن مـا حـصـل مـن تغيير هـو بـفـضـل الـضـغـوط الـتـي فرضتها المظاهرات عـلـى الـكـتـل الـسـيـاسـيـة، ولنشعرهم بـأن تظاهراتهم كانت لها قيمة".

وأضاف" لا ضير من اختيار أحد الكوادر المـهـنـيـة مـمـن يـمـثـلـون سـاحـات الـتـظـاهـر ضمن التشكيلة الحكومية، لأن مثل هذه الــرســائــل تـشـعـرهـم بـنـشـوة الانـتـصـار، وأن الـشـعـب الـعـراقـي يستحق أن يـتـنـازل لـه الجميع، وأن تستثمر مـوازنـة العام الحالي للنهوض بواقع الخدمات".

وطالب الـعـبـودي بأن"يـأخـذ رئــيــس الــــوزراء المـكـلـف بـعـين الاعـتـبـار الـــوزراء الـجـيـديـن الــذيــن عـمـلـوا بشكل صـحـيـح فـي وزاراتــهــم خــلال عــام كامل وإمـكـانـيـة إبـقـائـهـم فـي مناصبهم وذلـك افضل من استبدالهم بشخصيات جديدة يمكن أن يضيعوا سنة كاملة للبدء من جـديـد بخطة الـــوزارة وضـيـاع مـا أنـجـزه الوزير الذي سبقه".