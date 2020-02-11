الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 4 أشخاص قاموا بغسل 55 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة اللازمة، إزاء أربعة أشخاص بالإسكندرية - لهم معلومات جنائية مسجلة - قاموا بغسـل 55 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد كشف عن أن الأشخاص الأربعة ، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، ويقومون بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة في مجالات: عقارات، وأنشطة تجارية، وسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 55 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال ، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.