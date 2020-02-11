الرئيس الأوكراني يعزل رئيس مكتبه من منصبه

قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عزل رئيس مكتبه أندريه بوهدان، من منصبه، وذلك بعد ثمانية أشهر من الجدل الذي أثاره تعيينه بسبب علاقته برجل أعمال بارز.

وذكرت وكالة بلومبرج، للأنباء أن مرسوما جرى نشره على الموقع الإلكتروني للرئيس اليوم الثلاثاء جاء فيه أن زيلينسكي عين أندريه يرماك، المنتج السينمائي السابق وصديق الرئيس، الذي كان يقدم له النصائح بشأن علاقته مع روسيا وأمريكا، خلفا لبوهدان.

لم يوضح الرئيس الأوكراني سبب عزل بوهدان.

وكان بوهدان يعمل محاميا لصالح رجل الأعمال ايجور كولومسيكي، الذي يمتلك قناة تلفزيونية كان تبث العروض التي كان يقدمها زيلينسكي عندما كان ممثلا كوميديا، كما أنه دعمه في الحملة الانتخابية. وأثارت علاقة كولومسيكي بالرئيس مخاوف بشأن محاولة رجل الاعمال إفشال عملية تأميم بنكه السابق.