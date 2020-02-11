 المكسيك: العفو لمن يكسر «ميثاق الصمت» في قضية اختفاء عشرات الطلاب - بوابة الشروق
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المكسيك: العفو لمن يكسر «ميثاق الصمت» في قضية اختفاء عشرات الطلاب

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 9:32 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 9:32 م

عرض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء، العفو عن أي شخص يرغب في كسر "ميثاق الصمت" بشأن التورط في جريمة اختفاء وقتل 43 طالبا في ولاية "جويريرو" عام 2014.

وقال أوبرادور في مؤتمر صحفي: "سنمنح الحماية والعفو والمكافأة لمن يقدمون المعلومات...إنها إرادة هذه الحكومة لفهم هذه الأفعال ، ولمعرفة الحقيقة، وللعثور على الشباب وتحقيق العدالة".

وكان الطلاب وعددهم 43 طالبا يدرسون في كلية ريفية لتدريب المعلمين بمنطقة "أيوتزينابا"، وقد اختفوا في مدينة "إيجوالا" جنوبي ولاية "جويريرو" في 26 سبتمبر 2014.

وخلص تحقيق رسمي إلى أن الشرطة أوقفت العديد من الحافلات التي كان الطلاب يستقلونها لسبب غير معروف.


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