وزيرة البيئة توجه بتذليل العقبات أمام الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع اللجنة المشتركة لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة طبقا لقرار رقم 41 لسنة 2019، والخاص بتعريفة التغذية الكهربائية، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة خاصة بمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة برئاسة وزيرة البيئة.

وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع المهام والمسئوليات لأعضاء اللجنة لتذليل التحديات التي قد تواجه المستثمرين في تطبيق مشروعات التعريفة، كما استعرض الاجتماع منهجية سير العمل في إدراج المشروعات والمراجعات والموافقات للإسراع بتشجيع الاستثمار المباشر في هذا المجال بما يحقق النجاح التبادلي بين المستثمر والحكومة.

وشددت الوزيرة، على ضرورة الانتهاء من الدليل الإرشادي لتنفيذ مشروعات تعريفة التغذية، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة فور الانتهاء منه مع الإعلان عن الفرص المتاحة للاستثمار في المحافظات ودعوة المستثمرين للتقدم بمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة على مدار الشهرين القادمين.

كما سيتم التنسيق بين وزارتي البيئة والإسكان والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فيما يخص المشروعات المقدمة لديهم فى إجراءات التنفيذ والدعم الفني.