ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين إلى 1016 شخصا

(د ب أ)

تخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين حاجز الألف للمرة الأولى ليصل إلى 1016 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن عدد الوفيات ارتفع بعد تسجيل 108 حالات خلال يوم الاثنين، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

كما تم تسجيل 2478 حالة إصابة إضافية خلال يوم الاثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك إلى 42 ألفا و638 شخصا.

وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 103 حالات وفاة يوم الاثنين، مقارنة بـ 91 حالة في اليوم السابق، إلا انه سجل 2097 إصابة جديدة، وهو أقل معدل إصابة يومي منذ مطلع الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تنظم منظمة الصحة العالمية مؤتمرا عن فيروس كورونا، يستمر يومين، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، يشارك فيه خبراء في الفيروس.

وتأمل المنظمة من وراء هذا المؤتمر الذي يجمع الكثير من العلماء المعنيين بالفيروس، في أن يكون هناك تبادل سريع للمعلومات، قائم على الحقائق العلمية والمعلومات المتوفرة بالفعل عن هذا الشكل الجديد من فيروس كورونا، والذي يصيب الرئتين.