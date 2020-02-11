 حقوق الإنسان بالعراق تأسف لاستخدام المتظاهرين القوة ضد القوات الأمنية في الوثبة - بوابة الشروق
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حقوق الإنسان بالعراق تأسف لاستخدام المتظاهرين القوة ضد القوات الأمنية في الوثبة

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 10:51 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 10:51 ص

أعربت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن قلقها وأسفها لقيام متظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الأمنية في ساحة الوثبة وسط بغداد، داعية المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت المفوضية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء - أن فرق الرصد تواصل مراقبتها لساحات التظاهر في بغداد وباقي المحافظات، منوهة بأنها وثقت حدوث عدد من حالات العنف والاعتداء على القوات الأمنية من بعض المتظاهرين غير السلميين باستخدام القنابل الحارقة (المولوتوف)، وكذلك استخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الأمنية في ساحة الوثبة مما تسبب في إصابة اثنين من العناصر الأمنية.

وأشارت إلى أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتجاوزًا لحدود التظاهر السلمي، مطالبة القوات الأمنية والمتظاهرين بالمزيد من التعاون والتنسيق والالتزام بالأماكن المحددة للتظاهر ومنع الاحتكاك مع القوات الأمنية ومنع التجاوز على المحال والمباني التجارية في المنطقة.

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