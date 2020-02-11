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ألقى قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم القبض على صيادين اثنين لصيدهم الأسماك بمادة السيانيد السامة بنهر النيل.

وبحسب بيان رسمي، تابعت أجهزة الأمن "وجود أسماك نافقة بمجرى نهر النيل فرع دمياط بمدينة بنها بالقليوبية، وجود كمية من الأسماك النافقة ذات الأحجام الصغيرة خلف مأخذ محطة مياه دجوي دائرة مركز بنها".

وأضافت أنه "تم أخذ عينات من تلك الأسماك بمعرفة مفتش الأغذية بمديرية الشئون الصحية ببنها لفحصها وتحليلها والوقوف على أسباب نفوقها".

وأظهرت نتائج تحاليل فحص العينات ارتفاعا في نسبة السيانيد عن النسبة المعتاد وجودها بنهر النيل بنسبة صغيرة.

وتوصلت جهود مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى إلى تحديد مرتكبي الواقعة صيادين "شقيقين" لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز الباجور بالمنوفية".

واستهدفت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة قيادات وضباط إدارتي البحث الجنائى بمديرتي أمن المنوفية والقليوبية المتهمين وجرى ضبط أحدهما أثناء تواجده بدائرة مركز بنها بالقليوبية.

وأرشد المتهم عن 3 قوارب صيد خاصة بهما غير مرخصة مخبأة داخل أحد الأخوار المائية بالبر الشرقى للجزيرة الشرقية بدائرة مركز الباجور.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.