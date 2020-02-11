 التضامن: انطلاق تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة «مودة» في السويس - بوابة الشروق
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التضامن: انطلاق تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة «مودة» في السويس

وزارة التضامن الإجتماعي
وزارة التضامن الإجتماعي
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 2:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 2:21 م

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، انطلاق ثاني فاعليات خطة التعميم الخاصة بتنفيذ تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة (مودة) داخل الجامعات بمحافظة السويس.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التدريب يستهدف إعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة استعدادًا لتنفيذ 100 تدريب خلال الفصل الدراسي الثاني 2020، ويستمر التدريب على مدار يومين يحاضر خلاله (الدكتور محمد فوزي مدرب بمشروع "مودة"، والدكتور محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، والدكتورة شيماء سعيد بكلية الطب بجامعة السويس).


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