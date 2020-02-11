محافظ المنيا يكرم قائد قوات التأمين لانتهاء فترة عمله

ماهر عبد الصبور

كرم اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، اليوم العقيد أركان حرب محمد مصطفي، قائد قوات تأمين المحافظة، إثر انتهاء فترة عمله ، حيث أهداه درع المحافظة ، تقديرا لدوره البارز، خلال الفترة الماضية.

كما تبادل المحافظ الدروع، مع قائد قوات تأمين المحافظة السابق، تعبيرا عن التعاون المستمر والبناء بين الجهاز التنفيذي ورجال القوات المسلحة .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، العميد أركان حرب محمد شفيق ، العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة ، العقيد اركان حرب نزار عادل قائد قوات تامين المحافظة الجديد، العقيد محمود ايهاب لطفي نائب المستشار العسكري.

أكد المحافظ على الدور البارز الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية ورجالها في الحفاظ على أمن الوطن ، لافتا إلى التعاون البناء بين قوات الجيش والشرطة للحفاظ على امن واستقرار المحافظة .



