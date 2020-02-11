زيمبابوي تعتقل تجار العملة

حذر وزير مالية زيمبابوي متولي نكومبي، من أنه سيتم اعتقال ومحاكمة تجار العملة الذين سيستمرون في الاتجار في الدولار الأمريكي.

وكانت زيمبابوي قد حظرت في شهر يونيو الماضي من استخدام الدولار الأمريكي مقابل عملتها المحلية الدولار الزيمبابوي؛ وذلك لحماية عملتها التي كانت قد طرحتها بعد أن ألغتها قبل 10 سنوات.

ولكن نظرا لنقص العملة المحلية والتراجع السريع في قيمتها، فإن جميع المؤسسات بما في ذلك محطات الوقود ومحال البقالة وغيرها كانت تطالب المتعاملين بسداد قيمة ما يحصلون عليه بالدولار الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، فإن جميع المؤسسات المحلية تعاني من أجل تحويل ما تحصل عليه من دولارات إلى عملة محلية من البنك المركزي.

يشار إلى أن زيمبابوي تستورد الجزء الأكبر من السلع بما في ذلك المواد الغذائية والوقود.