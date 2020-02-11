عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون أمام بيراميدز

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أعلن عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل فريقه أمام بيراميدز، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب الجبل الأخضر، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حسن شاهين في حراسة المرمى.

في الدفاع: أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروق نور الدين، حسن الشامي.

في الوسط: معروف يوسف، كريم مصطفى، محمد مجلي.

في الهجوم: طاهر محمد، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "محمود ابو السعود، ابراهيم صلاح، فادي نجاح، عبد الرحمن فاروق، محمود السيد، عبد الله ياسين، لويس إدواردو".

الجدير بالذكر أن بيراميدز يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، في جدو ترتيب الدوري الممتاز.