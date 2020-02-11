بكين: تصريحات بومبيو بشأن الصين مليئة بأفكار الحرب الباردة والتحيزات السياسية

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، بشأن محاولات صينية لبذل "جهود استراتيجية لبسط نفوذها الاقتصادي والسياسي" في الولايات المتحدة، "مليئة بأفكار الحرب الباردة والتحيزات السياسية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت- إن "تصريحات وزير الخارجية الأمريكي المتعلقة بشؤون الصين مؤخرا تجاهلت تاريخ العلاقات الصينية الأمريكية وواقعها، ومليئة بأفكار الحرب الباردة والتحيزات السياسية".

وأضاف شوانغ "تعارض الصين هذه التصريحات بحزم، وتنصح بومبيو بالتخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحامل الأيديولوجي، واحترام تاريخ العلاقات الصينية الأمريكية وحقائقها الأساسية، والتوقف عن تشويه النظام السياسي الصيني وتقويض التبادل والتعاون بين البلدين".

وأكد أن الصين تتمسك بطريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتعتبر قيادة الحزب الشيوعي الصيني ميزة جوهرية لها، وهذا هو اختيارالتاريخ والشعب. وسيتبع الشعب الصيني هذا الطريق بعزيمة ثابتة دون تردد، وسيحقق إنجازات أكثر إشراقا بشكل مستمر، ولا يمكن لأحد أن يعرقل خطوات تقدم الشعب الصيني.