 فايلر يشرح للاعبي الأهلي مواطن القوة والضعف بالمصري - بوابة الشروق
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فايلر يشرح للاعبي الأهلي مواطن القوة والضعف بالمصري

محمود باهي
نشر فى : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 12:43 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 12:43 م

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر محاضرة فنية بالفيديو للاعبين للحديث عن مباراة المصري المقبلة في الدوري الممتاز.

وقام السويسري رينيه فايلر بتجهيز فيديو يتضمن ملخصا لمباريات فريق المصري المحلية والإفريقية؛ لدراسته وتحديد مواطن القوة والضعف فيه، وطريقة اللعب المناسبة للقاء في ضوء ما يملكه الفريق المنافس من إمكانات.

وكان الأهلي قد فاز على فريق طلائع الجيش أمس الاثنين بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز ،ليرفع رصيده من النقاط إلي 42 نقطة من 14 مباراة بالعلامة الكاملة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري الممتاز.


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