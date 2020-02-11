مدير وكالة الطاقة الذرية: الاهتمام بالأمن النووي يحتل صدارة الاهتمام الدولي

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي إن الاهتمام بالأمن النووي يحتل صدارة الاهتمام الدولي في المرحلة الراهنة، وتسعى الوكالة الدولية إلى تشجيع جميع الدول ومدها بالخبرات والتقنيات اللازمة لتحقيق التطور الأمن في استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية.

جاء ذلك في حفل الاستقبال الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء اليوم /الثلاثاء/، بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للأمن النووي المستدام بمشاركة 50 وزيرا و1600 مشارك من 40 دولة إضافة إلى خبراء الطاقة النووية ومنظمات المجتمع المدني والجهات البحثية والأكاديمية.

وأوضح جروسي أن مشاوراته مع الوزراء ضيوف المؤتمر كانت إيجابية للغاية وعكست وعيا واهتماما دوليا واسعا بقضية الأمن النووي متوقعا مزيدا من التفاهمات وبروتوكولات التعاون بين الوكالة والعديد من الدول خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مؤتمر تحديات الأمن النووي المستدام تستمر أعماله حتى 14 فبراير الجاري في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، ويركز على التقنيات والأبحاث والتكنولوجيا الجديدة التي تحد من مخاطر التسرب الإشعاعي وتشجع على التوسع في استخدام الطاقة النووية في مشروعات توليد الكهرباء ومجالات الطب والصناعة وغيرها .