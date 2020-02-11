«السودان»: توقيع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق حال تجاوز خلافات سد النهضة المتبقية

اجتماعات نهاية يناير أحدثت اختراقا كبيرا في المفاوضات

أعلن السودان، في بيان رسمي، أن الاجتماعات المقرر عقدها على مستوى وزراء الخارجية والري في العاصمة الأمريكية واشنطن حول سد النهضة، ستبحث بعض النقاط الفنية والقانونية العالقة.

وأضاف السودان، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية لها اليوم، أنه من المنتظر توقيع الأطراف بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق في حال تجاوز القضايا العالقة المتبقية.

وأكد البيان السوداني، أن الاجتماعات الأخيرة، التي عقدت في نهاية يناير الماضي، بواشنطن "أحدثت اختراقا كبيرا في مفاوضات سد النهضة، وذلك بالاتفاق على جدولة خطة للملء الممرحل لبحيرة السد".

وتابع: وكذلك آلية لملء بحيرة السد خلال فترة الجفاف والجفاف الممتد والفترات الممتدة للسنوات الجافة، وآلية للتشغيل السنوي وعلى المدى الطويل للسد خلال فترة الجفاف، والاتفاق على آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية بما فيها الملء والتشغيل وحل الخلافات.

وأشار السودان إلى الاتفاق على معالجة مسائل التشغيل الآمن للسد واستكمال الدراسات المتبقية حول التأثيرات البيئية والاجتماعية للسد.

ونوَّه البيان إلى أن وزيري الخارجية والري السودانيين، أسماء عبد الله وياسر عباس، توجها مساء أمس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد فني لحضور اجتماعات سد النهضة بمشاركة ممثلين من الخزانة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين.