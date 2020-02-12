زعيم الحزب البافاري يعارض استقالة ميركل بشكل مبكر

أعرب ماركوس زودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عن معارضته لاستقالة المستشارة انجيلا ميركل بشكل مبكر قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الأربعاء، قال رئيس حكومة ولاية بافاريا:" سيكون هذا خطأ، فألمانيا تحتاج إلى حكومة مستقرة بمستشارة تحظى باحترام كبير على المستوى الدولي".

وحذر زودر من "القطيعة التامة مع حقبة ميركل" بعد إعلان انيجريت كرامب-كارنباور استقالتها من رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

يشار إلى كرامب-كارنباور أعلنت مساء أمس الاثنين على نحو مفاجئ في هيئة رئاسة الحزب تخليها عن الترشح لمنصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة عام 2021، كما أعلنت عزمها التخلي عن رئاسة الحزب، وجاءت هذه الخطوة على خلفية التداعيات التي نجمت عن انتخابات ولاية تورينجن.

وأعلنت كرامب-كارنباور اعتزامها العمل كرئيسة حالية لحزب ميركل على إدارة عملية اختيار مرشح من الحزب لمنصب المستشار.

وفيما يتعلق بمسألة اختيار مرشح للمستشارية، طالب زودر جميع من في التحالف المسيحي إلى " إرجاء الزهو الشخصي"، وطالب بالنظر داخل التحالف في الشخص الذي يمكن الوثوق في امتلاكه أكبر قدرة على توحيد الصفوف.

وأوضح زودر أن: "من لا يفلح في توحيد التحالف، فلن يظهر قوة مماثلة بالنسبة لألمانيا" وحذر من أن الوضع بالنسبة للتحالف "أكثر خطورة بشكل كبير مما كان عليه إبان قضية التبرعات"، منوها إلى أن التحالف إما أن يكسب كل شيء أو لا يكسب شيئا".