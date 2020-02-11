في إطار مجهودات مشروع حياة للتنمية المحلية والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في محافظة سوهاج، قام المشروع بعقد اجتماع مشترك بين كبار متخصصي ومزارعي البصل في محافظة سوهاج من أجل الاتفاق على الصفات المميزة لسلالة البصل السبعيني بغرض تقديم طلب إلى وزارة الزراعة لتسجيله، والعمل على تدشين برنامج للحفاظ عليه، وحمايته من الضياع والتدهور.

وضم الاجتماع لجنة حكماء مكونة من ممثلين من مديرية الزراعة بسوهاج، ومركز البحوث الزراعية، والجمعيات الأهلية والزراعية، و20 من كبار منتجي البصل الفتيل والبذرة من صنف البصل السبعيني إلى جانب ممثلين من مشروع حياة للتنمية المحلية بسوهاج.

يتميز البصل من الصنف السبعيني، والذي يزرع في سوهاج، بعدة صفات تجعله منتج قابل للتصدير، وهو أنه يعتبر الأبكر بين جميع أصناف البصل المصرية والأجنبية، فيبدأ في النضج من منتصف شهر يناير وهو ما يعطيه ميزة تسويقية عالية في الأسواق المحلية والعالمية.

كان مشروع حياة قد عمل خلال العام الماضي على متابعة حقول انتاج بذور البصل من الصنف السبعيني في مختلف مراكز المحافظة بداية من فترة التخزين وحتى زراعتها في الأرض، لإنتاج محصول من البذور، بالإضافة لمتابعة العمليات الزراعية التي تجري لها خلال موسم النمو.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة خطة للحفاظ على سلالة البصل السبعيني حتى يتم تسجيله بوزارة الزراعة من أهم نقاطها، تشديد الاشراف الفني من قبل مديرية الزراعة ومراكز البحوث على حقول انتاج البذرة طوال مراحل النمو، الحرص على زراعة البصل مبكرا قبل منتصف أكتوبر من أجل الحصول على محصول جيد، وزراعة مشتل الصنف السبعيني مبكرا أيضا بداية من 15 يوليو.

وفي نهاية الاجتماع اقترح البعض إطلاق اسم محافظة سوهاج على اسم صنف البصل السبعيني لتمييزه عن باقي سلالات البصل ليكون تحت اسم " صنف سيعيني سوهاج".

يذكر أن العمل بمشروع حياة – سوهاج بدأ في شهر مارس 2017، وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة سوهاج، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. ويعمل المشروع مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية لتعزيز الفرص الاقتصادية، خاصة بالنسبة للشباب والمرأة بما يتماشى مع أولويات الاستثمار في محافظة سوهاج.