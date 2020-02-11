الإصابة تبعد أحمد مسعود ثلاثة أسابيع عن المصري

أجرى أحمد مسعود، حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم عملية جراحية لتثبيت عظام أصبع البنصر باليد اليسرى وذلك بعد تعرضه للإصابة بكسر في إحدى سلاميات الأصابع خلال مباراة المصري ووادى دجلة التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

ومن المقرر أن يتم وضع يد اللاعب في جبيرة لفترة تصل لنحو أسبوعين يتم بعدها عمل أشعة تشخيصية للتأكد من مدى سلامة الأصبع وعلى ضوء ذلك سيتم وضع البرنامج التأهيلي للاعب.

ومن المقرر أن يعود اللاعب للانتظام في التدريبات الجماعية بعد نحو ثلاثة أسابيع ويغيب بذلك عن مباراة الأهلي والزمالك بالدوري ومن ثم لقاء المقاولون العرب في كأس مصر وربما لا يستطيع الإلحاق بمباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربي بدور الثمانية النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.